Atelier danse contemporaine EcoLieu Jeanot Rion-des-Landes
Atelier danse contemporaine EcoLieu Jeanot Rion-des-Landes samedi 25 avril 2026.
Rion-des-Landes
Atelier danse contemporaine
EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nous accueillons pour la première fois Joséphine Sarrazin pour des cours de danse contemporaine
L’occasion de démarrer une nouvelle activité avec les beaux jours qui reprennent et la possibilité de poursuivre en mai et juin et plus si affinités!
SUR INSCRIPTION
Nous accueillons pour la première fois Joséphine Sarrazin pour des cours de danse contemporaine
L’occasion de démarrer une nouvelle activité avec les beaux jours qui reprennent et la possibilité de poursuivre en mai et juin et plus si affinités!
SUR INSCRIPTION .
EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 53 46 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier danse contemporaine
We welcome Joséphine Sarrazin for the first time for contemporary dance classes
An opportunity to start a new activity with the return of fine weather, and the possibility of continuing into May and June, and beyond!
PLEASE REGISTER
L’événement Atelier danse contemporaine Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas
À voir aussi à Rion-des-Landes (Landes)
- CINÉMA ROOTS OF FRENCH DUB THE STORY OF IMPROVISATORS DUB Rion-des-Landes 18 avril 2026
- Grande journée des confréries de nos Régions Rion-des-Landes 25 avril 2026
- Atelier germination EcoLieu Jeanot Rion-des-Landes 25 avril 2026
- Atelier Créatif Rion-des-Landes 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Rion-des-Landes, Rion-des-Landes 1 mai 2026