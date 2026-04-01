Atelier danse contemporaine EcoLieu Jeanot Rion-des-Landes

Rion-des-Landes

Atelier danse contemporaine

EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nous accueillons pour la première fois Joséphine Sarrazin pour des cours de danse contemporaine

L’occasion de démarrer une nouvelle activité avec les beaux jours qui reprennent et la possibilité de poursuivre en mai et juin et plus si affinités!

SUR INSCRIPTION

Nous accueillons pour la première fois Joséphine Sarrazin pour des cours de danse contemporaine

L’occasion de démarrer une nouvelle activité avec les beaux jours qui reprennent et la possibilité de poursuivre en mai et juin et plus si affinités!

SUR INSCRIPTION .

EcoLieu Jeanot 2860 Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 53 46 56

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English : Atelier danse contemporaine

We welcome Joséphine Sarrazin for the first time for contemporary dance classes

An opportunity to start a new activity with the return of fine weather, and the possibility of continuing into May and June, and beyond!

PLEASE REGISTER

L’événement Atelier danse contemporaine Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas