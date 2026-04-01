Rion-des-Landes

Grande journée des confréries de nos Régions

Rue de Mâa Rion-des-Landes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Confrérie du Panturon de Rion des Landes vous invite à sa Grande journée des confréries ! Au programme casse-croûte matinal, défilé, théâtre historique sur la forêt Landaise, présentation des confréries et grand repas gastronomique dansant autour du Panturon.

Sur inscription uniquement.

Grande journée des confréries de nos Régions à Rion des Landes !

La Confrérie du Panturon vous invite à célébrer la gastronomie et le patrimoine local lors d’une journée festive et riche en traditions !

Au programme de cette journée exceptionnelle

08h30 Réveil gourmand avec un casse-croûte à l’ancienne à la salle des fêtes.

09h30 Admirez le grand défilé haut en couleur des confréries au départ de la salle.

10h00 Plongez dans le passé avec une représentation théâtrale sur l’histoire de Napoléon 3 et la naissance de la forêt Landaise.

11h00 Assistez à la présentation officielle des Confréries au théâtre.

12h30 Place à la convivialité ! Dégustation du célèbre Panturon, suivie d’un apéritif tapas et d’un grand repas gastronomique et dansant à la salle des fêtes.

Infos pratiques Événement ouvert à tous. Inscription préalable obligatoire. .

Rue de Mâa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 41 16 03 panturon.rion@gmail.com

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English : Grande journée des confréries de nos Régions

The Confrérie du Panturon de Rion des Landes invites you to its Grande journée des confréries! On the program: morning snack, parade, historical theater about the Landes forest, presentation of the brotherhoods and a grand gastronomic meal with dancing around the Panturon.

Registration required.

L’événement Grande journée des confréries de nos Régions Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Tartas