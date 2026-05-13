Atelier Broderie avec l’artiste Colleen Baranger, Frac Bretagne, Rennes

Atelier Broderie avec l’artiste Colleen Baranger Samedi 23 mai, 20h00 Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Hommage aux Penn Sardin de 1924

Une grande broderie participative à partir d’une photographie issue de la collection du Musée de Bretagne afin de célébrer la mémoire des fières grévistes sardinières de Douarnenez, en lien avec des œuvres de la collection du Frac Bretagne.

En partenariat avec Quinconce Galerie à Montfort-sur-Meu et avec la collaboration de Joséphine Lefort.

→ Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne +33299373793 http://www.fracbretagne.fr [{« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/ »}] Depuis 1981, le Frac Bretagne compose une collection publique d’art contemporain (aujourd’hui riche de près de 6 000 œuvres), la diffuse sur l’ensemble du territoire breton et favorise la rencontre de toutes et tous avec la création. Ses actions se déploient à travers de nombreux projets (ateliers, résidences, expositions participatives,…) menés dans les secteurs scolaires, de la santé, du handicap ou du champ social en région Bretagne. Le Frac est également un lieu d’exposition, de vie et d’expression artistique ancré dans le quartier de Beauregard à Rennes. Le Frac Bretagne constitue ainsi un opérateur de service public engagé pour une transition sociale et écologique de la Culture. Réseau Star : Bus C4 et 14 arrêt Cucillé-Frac, métro a station Pontchaillou (15 min de marche) Accessible à vélo

Hommage aux Penn Sardin de 1924

© Colleen Baranger