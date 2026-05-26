Montpellier

ATELIER BRODERIE PAR MANON

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Apprenez à broder sur une petite pochette en tissu inspirée de la nature fleurs, feuillages, animaux…

Nous commencerons par apprendre les points de base avant de personnaliser votre création dans une ambiance créative et conviviale.

Aucun niveau n’est nécessaire, l’atelier est ouvert aux débutants comme aux personnes ayant déjà quelques notions de broderie.

Atelier broderie, par Manon

Apprenez à broder sur une petite pochette en tissu inspirée de la nature fleurs, feuillages, animaux…

Nous commencerons par apprendre les points de base avant de personnaliser votre création dans une ambiance créative et conviviale.

Aucun niveau n’est nécessaire, l’atelier est ouvert aux débutants comme aux personnes ayant déjà quelques notions de broderie.

Durée 2h30

Tarif 25€

Dates

MARDI 23/06_18h Atelier broderie (Manon)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

Learn to embroider a small fabric pouch inspired by nature: flowers, foliage, animals?

We’ll start by learning the basic stitches before personalizing your creation in a creative and friendly atmosphere.

The workshop is open to beginners and those with a basic knowledge of embroidery.

L’événement ATELIER BRODERIE PAR MANON Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER