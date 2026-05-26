ATELIER BRODERIE PAR MANON Montpellier
ATELIER BRODERIE PAR MANON Montpellier mardi 23 juin 2026.
Montpellier
ATELIER BRODERIE PAR MANON
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Apprenez à broder sur une petite pochette en tissu inspirée de la nature fleurs, feuillages, animaux…
Nous commencerons par apprendre les points de base avant de personnaliser votre création dans une ambiance créative et conviviale.
Aucun niveau n’est nécessaire, l’atelier est ouvert aux débutants comme aux personnes ayant déjà quelques notions de broderie.
Atelier broderie, par Manon
Apprenez à broder sur une petite pochette en tissu inspirée de la nature fleurs, feuillages, animaux…
Nous commencerons par apprendre les points de base avant de personnaliser votre création dans une ambiance créative et conviviale.
Aucun niveau n’est nécessaire, l’atelier est ouvert aux débutants comme aux personnes ayant déjà quelques notions de broderie.
Durée 2h30
Tarif 25€
Dates
MARDI 23/06_18h Atelier broderie (Manon)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
Learn to embroider a small fabric pouch inspired by nature: flowers, foliage, animals?
We’ll start by learning the basic stitches before personalizing your creation in a creative and friendly atmosphere.
The workshop is open to beginners and those with a basic knowledge of embroidery.
L’événement ATELIER BRODERIE PAR MANON Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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