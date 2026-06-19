Montpellier

SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 24 juin 2026 à 19h30 avec un concert live à l’Hôtel Mercure Centre Comédie

Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 24 juin 2026 à 19h30 avec un concert live à l’Hôtel Mercure Centre Comédie

Entrée gratuite Restauration sur place .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 89

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English : SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN

Don’t miss the French Bohemian evening on June 24, 2026, at 7:30 p.m., featuring a live concert at the Mercure Centre Comédie Hotel

L’événement SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER