SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN Montpellier
SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN Montpellier mercredi 24 juin 2026.
Montpellier
SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN
6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 24 juin 2026 à 19h30 avec un concert live à l’Hôtel Mercure Centre Comédie
Ne manquez pas la soirée French Bohemian du 24 juin 2026 à 19h30 avec un concert live à l’Hôtel Mercure Centre Comédie
Entrée gratuite Restauration sur place .
6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 89
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English : SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN
Don’t miss the French Bohemian evening on June 24, 2026, at 7:30 p.m., featuring a live concert at the Mercure Centre Comédie Hotel
L’événement SOIRÉE FRENCH BOHEMIAN Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER
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