ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE Montpellier
ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Atelier mosaïque, par Camille
Un atelier pour découvrir la mosaïque. Assembler les pièces pour créer un objet.
Durée 2h30.
Atelier mosaïque, par Camille
Un atelier pour découvrir la mosaïque. Assembler les pièces pour créer un objet.
Durée 2h30.
Tarif 45€
Matériel inclus
Dates
SAMEDI 20/06_14h30 Atelier mosaïque (Camille)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE
Mosaic workshop, by Camille
A workshop to discover mosaics. Assemble pieces to create an object.
Duration 2h30.
L’événement ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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