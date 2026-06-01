Montpellier

ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Atelier mosaïque, par Camille

Un atelier pour découvrir la mosaïque. Assembler les pièces pour créer un objet.

Durée 2h30.

Atelier mosaïque, par Camille

Un atelier pour découvrir la mosaïque. Assembler les pièces pour créer un objet.

Durée 2h30.

Tarif 45€

Matériel inclus

Dates

SAMEDI 20/06_14h30 Atelier mosaïque (Camille)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE

Mosaic workshop, by Camille

A workshop to discover mosaics. Assemble pieces to create an object.

Duration 2h30.

L’événement ATELIER MOSAÏQUE PAR CAMILLE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER