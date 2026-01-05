COMPLICITÉ VASKS • STRASNOY • DVOŘÁK Montpellier

COMPLICITÉ VASKS • STRASNOY • DVOŘÁK

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un programme tout entier placé sous le signe de la complicité musicale et des dialogues instrumentaux, dirigé par Andris Poga, chef letton des plus doués de sa génération, lauréat du concours de direction d’orchestre Svetlanov à Montpellier en 2010.

Un programme tout entier placé sous le signe de la complicité musicale et des dialogues instrumentaux, dirigé par Andris Poga, chef letton des plus doués de sa génération, lauréat du concours de direction d’orchestre Svetlanov à Montpellier en 2010.

Dans Musica serena de Pēteris Vasks, les cordes se livrent à une méditation intime et dialoguent comme si elles n’étaient qu’un seul instrument parfaitement coordonné, réagissant au moindre geste du chef. Dans la Sinfonia concertante, nouvelle création du compositeur franco-argentin Strasnoy, Alexandre Tharaud et Jean-Guihen Queyras inventent un jeu de miroirs audacieux, tantôt fusionnel grâce à des unissons troublants, tantôt en rivalité au moyen de joutes rythmiques. Au beau milieu de cette conversation aux frontières entre concerto et symphonie, l’orchestre s’immisce et s’érige en troisième partenaire, réagissant à chacun de leurs phrasés. Enfin la Symphonie n°5 de Dvořák révèle ses racines tchèques, des danses folkloriques du scherzo à l’incroyable énergie rythmique du finale. Poga et l’orchestre en souligneront les couleurs chaleureuses et la vitalité printanière.

Au Programme

Pēteris Vasks (né en 1946)

Musica serena

Oscar Strasnoy (né en 1970 )

Sinfonia concertante pour violoncelle, piano et orchestre

Co-commande Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Philharmonie de Paris, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie et Musikkollegium Winterthur

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Symphonie n°5 en fa majeur opus 76

Durée ±1h40 avec entracte .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A program entirely dedicated to musical complicity and instrumental dialogue, led by Andris Poga, one of the most gifted Latvian conductors of his generation, winner of the 2010 Svetlanov conducting competition in Montpellier.

L’événement COMPLICITÉ VASKS • STRASNOY • DVOŘÁK Montpellier a été mis à jour le 2026-01-02 par 34 OT MONTPELLIER