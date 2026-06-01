Montpellier

LES MUSES EN CONCERT

Place Albert 1er Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir Les Muses et laissez-vous porter par la beauté de leurs voix.

Ce petit ensemble vocal chante un répertoire original composé de chants du monde, de musique contemporaine (proche des musiques de film). De la poésie chantée en français, en anglais, des pièces profanes, des pièces sacrées …

Venez découvrir Les Muses et laissez-vous porter par la beauté de leurs voix.

Ce petit ensemble vocal chante un répertoire original composé de chants du monde, de musique contemporaine (proche des musiques de film). De la poésie chantée en français, en anglais, des pièces profanes, des pièces sacrées …

Ce concert promet un moment rempli d’émotion, de douceur et de partage.

à 21h

Participation libre .

Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Come discover Les Muses and let yourself be carried away by the beauty of their voices.

This small vocal ensemble performs an original repertoire consisting of world music and contemporary music (similar to film scores). Sung poetry in French and English, secular pieces, sacred pieces?

L’événement LES MUSES EN CONCERT Montpellier a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT MONTPELLIER