VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier
VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
espace balcon
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Samedi 20 juin à 15h sans inscription
Venez à la rencontre de Dr Speed photographe montpelliérain, lauréat de plusieurs prix internationaux, il explore depuis plus de vingt ans la rencontre entre photographie urbaine et art numérique. Son regard à la fois scientifique et poétique, capte l’énergie des villes en mouvement à travers des compositions en pose longue ou des montages numériques qui brouillent la frontière entre le réel et l’imaginaire.
L’exposition réunit une sélection de photos centrée sur la manière et la vitesse de la ville contemporaine qui interroge la transformation urbaine et la place de l’humain dans le paysage. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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L’événement VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 PIERRESVIVES
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