Montpellier

VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Samedi 20 juin à 15h sans inscription

Venez à la rencontre de Dr Speed photographe montpelliérain, lauréat de plusieurs prix internationaux, il explore depuis plus de vingt ans la rencontre entre photographie urbaine et art numérique. Son regard à la fois scientifique et poétique, capte l’énergie des villes en mouvement à travers des compositions en pose longue ou des montages numériques qui brouillent la frontière entre le réel et l’imaginaire.

L’exposition réunit une sélection de photos centrée sur la manière et la vitesse de la ville contemporaine qui interroge la transformation urbaine et la place de l’humain dans le paysage. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

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L’événement VISITE GUIDÉE PAR L’ARTISTE MORPHOSE URBAINE DR SPEED Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 PIERRESVIVES