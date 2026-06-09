ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE Montpellier
ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE Montpellier mercredi 24 juin 2026.
Montpellier
ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Atelier écriture par Clothilde
Participez à un atelier d’écriture créative sur le thème du voyage!
Interprétez à votre manière, selon des suggestions de consignes originales, l’œuvre de Jules Verne, “Un tour du monde en 80 jours”.
Atelier écriture par Clothilde
Participez à un atelier d’écriture créative sur le thème du voyage!
Interprétez à votre manière, selon des suggestions de consignes originales, l’œuvre de Jules Verne, “Un tour du monde en 80 jours”.
Durée 2h.
Tarif 15€
Dates
MERCREDI 24/06_18h30 Atelier écriture (Clothilde)
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE
Writing workshop by Clothilde
Take part in a creative writing workshop on the theme of travel!
Interpret Jules Verne’s Around the World in 80 Days in your own way, according to original instructions.
L’événement ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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