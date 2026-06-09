Montpellier

ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Atelier écriture par Clothilde

Participez à un atelier d’écriture créative sur le thème du voyage!

Interprétez à votre manière, selon des suggestions de consignes originales, l’œuvre de Jules Verne, “Un tour du monde en 80 jours”.

Atelier écriture par Clothilde

Participez à un atelier d’écriture créative sur le thème du voyage!

Interprétez à votre manière, selon des suggestions de consignes originales, l’œuvre de Jules Verne, “Un tour du monde en 80 jours”.

Durée 2h.

Tarif 15€

Dates

MERCREDI 24/06_18h30 Atelier écriture (Clothilde)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE

Writing workshop by Clothilde

Take part in a creative writing workshop on the theme of travel!

Interpret Jules Verne’s Around the World in 80 Days in your own way, according to original instructions.

L’événement ATELIER ÉCRITURE PAR CLOTHILDE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER