Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25 2026-05-31

La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 25 Mai et Dimanche 31 mai 2026

La Barbote, le bar brasserie reconnu située 1 rue des deux ponts, derrière la gare Saint Roch, annonce avec enthousiasme son événement mensuel de Stand-Up, prévue Lundi 25 Mai et Dimanche 31 mai 2026

Après le succès de cette 2ème saison de stand up organisée par le South Comedy club, La Barbote invite la communauté montpelliéraine à sa soirée mensuelle de Stand-Up !

Venez découvrir les humoristes locaux dans un cadre atypique et convivial.

Cet événement est sur réservation, une entrée de 12€ sera demandée pour garantir l’accès à la scène en bas, hâte de vous retrouver pour une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour

Au Programme

6 humoristes dont 1 Maitre de cérémonie, principalement de la scène Montpelliéraine, chacun avec environ 7 minutes de performance.

Une occasion unique de (re)découvrir la diversité des talents humoristiques du Sud de la France !

Lors des événements à la barbote, il n’y a qu’une seule session qui commencera à 20h00, venez donc un peu en avance si possible !

La barbote attend avec impatience votre participation à cette 26 ème édition des soirées Stand-Up.

Jossuha Théophile, l’organisateur et porteur du SOUTH COMEDY CLUB exprime sa confiance que cet événement deviendra un rendez-vous mensuel incontournable pour les amateurs d’humour à Montpellier.

Entrée 5€ sur place Cash ou Carte .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Barbote, the renowned bar-brasserie located 1 rue des deux ponts, behind the Saint Roch train station, enthusiastically announces its monthly Stand-Up event, scheduled for Monday, May 25 and Sunday, May 31, 2026

L’événement SOUTH COMEDY CLUB À LA BARBOTE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER