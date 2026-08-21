AGENDA · Luchapt
Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt
samedi 19 septembre 2026 · Luchapt
Informations pratiques
Luchapt
Atelier Broderie sur photo et carte ancienne
4 Chez Moreau Luchapt Vienne
Tarif : 20 – 20 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier Broderie sur photo et carte ancienne .
4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31 odetourdunvoyage@hotmail.com
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English : Atelier Broderie sur photo et carte ancienne
L’événement Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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