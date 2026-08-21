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Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt

samedi 19 septembre 2026 · Luchapt

Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 Chez Moreau
Ville
86430 Luchapt
Département
Vienne
Tarif
20 20 45 Tarif de base plein tarif

Luchapt

Atelier Broderie sur photo et carte ancienne

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier Broderie sur photo et carte ancienne   .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31  odetourdunvoyage@hotmail.com

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English : Atelier Broderie sur photo et carte ancienne

L’événement Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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