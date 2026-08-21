Informations pratiques

Luchapt

Atelier Broderie sur photo et carte ancienne

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier Broderie sur photo et carte ancienne .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31 odetourdunvoyage@hotmail.com

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English : Atelier Broderie sur photo et carte ancienne

L’événement Atelier Broderie sur photo et carte ancienne Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne