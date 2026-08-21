Informations pratiques

Luchapt

Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31 odetourdunvoyage@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT

L’événement Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne