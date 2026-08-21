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Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT Luchapt

dimanche 20 septembre 2026 · Luchapt

Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT Luchapt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
4 Chez Moreau
Ville
86430 Luchapt
Département
Vienne
Tarif
75 75 75 Tarif de base plein tarif

Luchapt

Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT

4 Chez Moreau Luchapt Vienne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT   .

4 Chez Moreau Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 74 31  odetourdunvoyage@hotmail.com

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English : Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT

L’événement Stage impression végétale par cuisson vapeur ECOPRINT Luchapt a été mis à jour le 2026-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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