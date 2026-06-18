Atelier brodeuse numérique Fablab Autun

Autun

Atelier brodeuse numérique

Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez participer à cet atelier autour de la brodeuse numérique ainsi que de la couture. Découvrez comment réaliser un motif simple. Découverte de la machine, accompagnement à la réalisation.

Inscription obligatoire. .

Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74

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English : Atelier brodeuse numérique

L’événement Atelier brodeuse numérique Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)