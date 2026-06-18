Atelier brodeuse numérique Fablab Autun
Atelier brodeuse numérique Fablab Autun mercredi 15 juillet 2026.
Autun
Atelier brodeuse numérique
Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez participer à cet atelier autour de la brodeuse numérique ainsi que de la couture. Découvrez comment réaliser un motif simple. Découverte de la machine, accompagnement à la réalisation.
Inscription obligatoire. .
Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
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English : Atelier brodeuse numérique
L’événement Atelier brodeuse numérique Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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