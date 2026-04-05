Cathédrale en Lumière Place du Terreau Autun

Autun

Cathédrale en Lumière

Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:45:00

fin : 2026-07-18 22:15:00

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre des ouvertures nocturnes de la Cathédrale, Les Chantres de Paris proposent un spectacle musical immersif intitulé Les pèlerins de Lazare . Les visiteurs pourront déambuler librement dans l’édifice et contempler les merveilles architecturales de cette cathédrale, tout en étant guidés par la narration et les chants du spectacle monodies et polyphonies médiévales, chants sacrés. Entrée libre. .

Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 59 25 87 ensemble@leschantresdeparis.fr

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English : Cathédrale en Lumière

L’événement Cathédrale en Lumière Autun a été mis à jour le 2026-06-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II