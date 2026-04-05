Cathédrale en Lumière Place du Terreau Autun
Cathédrale en Lumière Place du Terreau Autun jeudi 16 juillet 2026.
Autun
Cathédrale en Lumière
Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-18 22:15:00
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre des ouvertures nocturnes de la Cathédrale, Les Chantres de Paris proposent un spectacle musical immersif intitulé Les pèlerins de Lazare . Les visiteurs pourront déambuler librement dans l’édifice et contempler les merveilles architecturales de cette cathédrale, tout en étant guidés par la narration et les chants du spectacle monodies et polyphonies médiévales, chants sacrés. Entrée libre. .
Place du Terreau Cathédrale Saint Lazare Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 59 25 87 ensemble@leschantresdeparis.fr
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English : Cathédrale en Lumière
L’événement Cathédrale en Lumière Autun a été mis à jour le 2026-06-19 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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