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Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo

Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo mercredi 5 août 2026.

Adresse
Maison de l'estuaire
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Plourivo

Atelier buissonnier dans la forêt

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Atelier d’argile sensoriel et créatif à partir d’éléments naturels glanés dans les bois. Une façon de s’amuser en modelant animaux, insectes ou autres créatures fantastiques sorties de votre imagination. Dès 5 ans.   .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79 

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English :

L’événement Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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