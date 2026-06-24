Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo
Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo mercredi 5 août 2026.
Plourivo
Atelier buissonnier dans la forêt
Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier d’argile sensoriel et créatif à partir d’éléments naturels glanés dans les bois. Une façon de s’amuser en modelant animaux, insectes ou autres créatures fantastiques sorties de votre imagination. Dès 5 ans. .
Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Atelier buissonnier dans la forêt Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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