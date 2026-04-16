Atelier bulles de savon en musique à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris

La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de participer au Show Square de cette année. Elle y propose un atelier de bulles de savons en musique pour s’initier aux techniques permettant de réaliser différents types de bulles : bulles géantes, nuées, à la main… Les mouvements du corps, le sens du vent et leur produit magique permettent de créer cette poésie éphémère grâce à un merveilleux accompagnement au piano.

Gratuit et ouvert à tous.te.s pour toutes les tranches d’âge.

Date et lieu

Vendredi 24 avril 2026

15h30 – 17h30

Jardin Aretha Franklin — Rue Louis Lumière, 75020 Paris

Contact

Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21

Site internet

Instagram

Le 24 avril 2026, créez des bulles de savon accompagné de piano. L’activité est gratuite et ouverte à tous.te.s.

Le vendredi 24 avril 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T15:30:00+02:00_2026-04-24T17:30:00+02:00

Parc Aretha Franklin rue Serpollet 75020 Paris

https://cielefildesoie.com/ +33666739321 cielefildesoie@gmail.com



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