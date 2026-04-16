Atelier bulles de savon en musique à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris
Atelier bulles de savon en musique à Paris 20 Parc Aretha Franklin Paris vendredi 24 avril 2026.
La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de participer au Show Square de cette année. Elle y propose un atelier de bulles de savons en musique pour s’initier aux techniques permettant de réaliser différents types de bulles : bulles géantes, nuées, à la main… Les mouvements du corps, le sens du vent et leur produit magique permettent de créer cette poésie éphémère grâce à un merveilleux accompagnement au piano.
Gratuit et ouvert à tous.te.s pour toutes les tranches d’âge.
Date et lieu
Vendredi 24 avril 2026
15h30 – 17h30
Jardin Aretha Franklin — Rue Louis Lumière, 75020 Paris
Contact
Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21
Le 24 avril 2026, créez des bulles de savon accompagné de piano. L’activité est gratuite et ouverte à tous.te.s.
Le vendredi 24 avril 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-24T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T15:30:00+02:00_2026-04-24T17:30:00+02:00
Parc Aretha Franklin rue Serpollet 75020 Paris
https://cielefildesoie.com/ +33666739321 cielefildesoie@gmail.com
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