Atelier Ça Cartonne ! Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Atelier Ça Cartonne !

Médiathèque de Fontbouillant 4 Rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Sur inscription.

English :

For children aged 18 months to 3 years.

Registration required.

