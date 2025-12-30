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Challenge kilométrique Geovélo x Montluçon Communauté, Montluçon Communauté, Montluçon

Challenge kilométrique Geovélo x Montluçon Communauté, Montluçon Communauté, Montluçon

Challenge kilométrique Geovélo x Montluçon Communauté, Montluçon Communauté, Montluçon samedi 2 mai 2026.

Lieu : Montluçon Communauté

Adresse : Rue de la Loue, Montluçon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Challenge kilométrique Geovélo x Montluçon Communauté 2 mai – 6 juin, les samedis Montluçon Communauté Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:30:00+02:00

Challenge kilométrique ouvert tout le mois de Mai !
Découvrez nos nombreuses boucles (traces GPX disponibles sur l’application ou le site de Geovélo) pour découvrir le bassin de Montluçon à vélo, du Nord au Sud et d’Est en Ouest

Vélo sportif, vélotaf en encore balade en famille, lancer l’application pour cumuler vos kilomètres !

Montluçon Communauté Rue de la Loue, Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Pédalez le plus de kilomètres possible sur les 21 communes du territoire pendant ce mois de mai

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