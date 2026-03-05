Exposition Les noms des rues à Montluçon Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Les noms des rues à Montluçon

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-05

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-05

À la manière de Maurice Malleret, nous vous invitons à découvrir Montluçon autrement grâce à une exposition qui raconte l’histoire de la ville, de ses habitants et de ses monuments à travers le noms de ses rues.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

In the style of Maurice Malleret, we invite you to discover Montluçon in a different way, with an exhibition that tells the story of the town, its inhabitants and its monuments through the names of its streets.

