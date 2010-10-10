Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mardi 5 mai 2026.
Montluçon
Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma !
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Plongez dans un univers sonore où la finesse des cuivres rencontre la magie du cinéma.
En partenariat avec le Conservatoire André Messager et le Lycée Madame de Staël (spécialité cinéma)
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
Immerse yourself in a world of sound where the finesse of brass meets the magic of cinema.
In partnership with the Conservatoire André Messager and the Lycée Madame de Staël (cinema specialization)
L’événement Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma ! Montluçon a été mis à jour le 2025-10-28 par Montluçon Tourisme
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