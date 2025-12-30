Visite guidée à vélo : Montluçon, le circuit des 3 siècles, Voie Verte Montluçon – Néris les Bains, Montluçon

Visite guidée à vélo : Montluçon, le circuit des 3 siècles Samedi 2 mai, 16h30 Voie Verte Montluçon – Néris les Bains Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Cette visite guidée s’inscrit dans le cadre de la programmation de Mai à vélo et vous invite à découvrir l’histoire de la ville du Moyen-âge à la Seconde Guerre mondiale en passant par l’ère industrielle.

Il est recommandé aux participants de venir avec leur propre vélo. Il est possible de louer un vélo à Maelis (Montluçon) ou à l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains.

16h – Départ à Néris-les-Bains depuis l’entrée de la voie verte.

16h30 – Départ à Montluçon depuis le parking d’accès à la voie verte au niveau de l’Avenue Kennedy.

Visite de 1h15 environ

Voie Verte Montluçon – Néris les Bains Voie Verte Jean Charles Varennes Montluçon 03100 Nerdre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

En compagnie d’un guide, découvrez les grandes périodes qui ont marqué l’histoire de Montluçon.

Montluçon Tourisme