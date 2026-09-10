Atelier calligraphie japonaise pour les enfants centre-ville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 15:30 – 16:30

Gratuit : non 1 séance : 20 € / 2 séances : 36 € Inscription par e-mail :uekisuiju@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 12

Offrez à votre enfant une belle découverte de la calligraphie dans une ambiance créative, calme et conviviale !Cet atelier de calligraphie est spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans. Pendant une heure, les enfants pourront découvrir le plaisir de tracer les caractères au pinceau, apprendre les gestes de base et expérimenter librement avec l’encre et les formes.Au-delà de l’apprentissage de la calligraphie, cet atelier est aussi un moment pour ralentir, se concentrer et développer sa créativité. Chaque enfant avance à son rythme : aucune expérience préalable n’est nécessaire. L’objectif est avant tout de prendre plaisir à créer et de découvrir une pratique artistique issue de la culture asiatique.Les ateliers auront lieu les mercredis 16 et 30 septembre, de 15h30 à 16h30, dans le centre-ville de Nantes. L’adresse précise sera communiquée lors de l’inscription.Il est possible de participer à une seule séance ou aux deux :1 séance : 20 €2 séances : 36 €Le matériel nécessaire à la pratique de la calligraphie sera utilisé pendant l’atelier.???? Inscription et renseignements : uekisuiju@gmail.comLes places étant limitées, pensez à réserver la place de votre enfant à l’avance.Un joli moment de découverte artistique pour apprendre à manier le pinceau, développer sa concentration et repartir avec ses propres créations !

centre-ville Nantes 44000



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