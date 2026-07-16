AGENDA · Nantes
L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes
vendredi 4 septembre 2026 · Rue des Sables-d'Olonne · Nantes
Informations pratiques
L’atelier de rue de Bellevue Vendredi 4 septembre, 16h00 Rue des Sables-d’Olonne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00
En partenariat avec Les Petits Débrouillards
Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.
Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner
Rue des Sables-d’Olonne Rue des Sables-d’Olonne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec Les Petits Débrouillards. Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.
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