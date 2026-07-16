L’atelier de rue de Bellevue, Rue des Sables-d’Olonne, Nantes

Informations pratiques

L’atelier de rue de Bellevue Vendredi 4 septembre, 16h00 Rue des Sables-d’Olonne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00

En partenariat avec Les Petits Débrouillards

Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.

Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Rue des Sables-d’Olonne Rue des Sables-d’Olonne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec Les Petits Débrouillards. Lecture d’albums, jeux d’extérieur et ateliers créatifs.