Atelier Calligraphie Landévennec
lundi 6 juillet 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Atelier Calligraphie
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Découvrez l’histoire de l’écriture, la fabrication des encres, du parchemin et de la reliure en prenant exemple sur des fac-similés de manuscrits de Landévennec. Initiez-vous ensuite à la minuscule caroline et à l’écriture à la plume d’oie. L’occasion de découvrir le travail des moines copistes tout en repartant avec une oeuvre calligraphiée ! .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Atelier Calligraphie Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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