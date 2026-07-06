Informations pratiques

Landévennec

Atelier Calligraphie

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Découvrez l’histoire de l’écriture, la fabrication des encres, du parchemin et de la reliure en prenant exemple sur des fac-similés de manuscrits de Landévennec. Initiez-vous ensuite à la minuscule caroline et à l’écriture à la plume d’oie. L’occasion de découvrir le travail des moines copistes tout en repartant avec une oeuvre calligraphiée ! .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Atelier Calligraphie Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime