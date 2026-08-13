Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Micro-Folie musée numérique Granzay-Gript
samedi 5 septembre 2026 · Micro-Folie musée numérique · Granzay-Gript
Informations pratiques
Granzay-Gript
Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript
Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
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La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse Albert Einstein .
Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 92 73 26 Bibliofolie@granzay-gript.fr
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English :
L’événement Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin
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