Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Micro-Folie musée numérique Granzay-Gript

Informations pratiques

Granzay-Gript

Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Envie de libérer votre créativité et de créer un carnet unique pour immortaliser vos plus beaux moments ? Rejoignez-nous pour cet atelier créatif !

La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse Albert Einstein .

Micro-Folie musée numérique 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 92 73 26 Bibliofolie@granzay-gript.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier carnet de souvenirs (ou voyages) thème Trésors de vie au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript Granzay-Gript a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Niort Marais Poitevin