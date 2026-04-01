Atelier carnet de voyage Micro-Folie Bias Bias

Bias

Atelier carnet de voyage

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Transformez vos souvenirs de vacances en œuvre d’art ! Apportez photos, tickets, cartes postales ou petits objets glanés lors de vos voyages et composez un souvenir unique !

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Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier carnet de voyage

Turn your vacation memories into works of art! Bring along photos, tickets, postcards or small objects gleaned from your travels and create a unique souvenir!

L’événement Atelier carnet de voyage Bias a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne