Atelier carnet de voyage Micro-Folie Bias Bias
Atelier carnet de voyage Micro-Folie Bias Bias mercredi 22 avril 2026.
Bias
Atelier carnet de voyage
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Transformez vos souvenirs de vacances en œuvre d’art ! Apportez photos, tickets, cartes postales ou petits objets glanés lors de vos voyages et composez un souvenir unique !
Transformez vos souvenirs de vacances en œuvre d’art ! Apportez photos, tickets, cartes postales ou petits objets glanés lors de vos voyages et composez un souvenir unique ! .
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier carnet de voyage
Turn your vacation memories into works of art! Bring along photos, tickets, postcards or small objects gleaned from your travels and create a unique souvenir!
L’événement Atelier carnet de voyage Bias a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Bias (Lot-et-Garonne)
- Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias 18 avril 2026
- Bias, la balade de Senelles Bias Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Le mystère du 1/2 marin Bias 9 mai 2026