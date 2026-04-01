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Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias

Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias

Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias samedi 18 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie Bias

Adresse : 10 avenue Serge Dubois

Ville : 47300 Bias

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bias

Paysage en folie !

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Explorez les paysages sous toutes leurs formes ! Recréez l’atmosphère d’une saison en trois couleurs ou laissez libre cours à votre imagination en composant par le collage votre propre univers fantastique !
Explorez les paysages sous toutes leurs formes ! Recréez l’atmosphère d’une saison en trois couleurs ou laissez libre cours à votre imagination en composant par le collage votre propre univers fantastique !   .

Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Paysage en folie !

Explore landscapes in all their forms! Recreate the atmosphere of a season in three colors, or let your imagination run wild as you collage your own fantasy world!

L’événement Paysage en folie ! Bias a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne

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