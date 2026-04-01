Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias
Paysage en folie ! Micro-Folie Bias Bias samedi 18 avril 2026.
Bias
Paysage en folie !
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Explorez les paysages sous toutes leurs formes ! Recréez l’atmosphère d’une saison en trois couleurs ou laissez libre cours à votre imagination en composant par le collage votre propre univers fantastique !
Explorez les paysages sous toutes leurs formes ! Recréez l’atmosphère d’une saison en trois couleurs ou laissez libre cours à votre imagination en composant par le collage votre propre univers fantastique ! .
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Paysage en folie !
Explore landscapes in all their forms! Recreate the atmosphere of a season in three colors, or let your imagination run wild as you collage your own fantasy world!
L’événement Paysage en folie ! Bias a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Vallée du Lot et Garonne
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