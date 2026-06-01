Atelier Carnet de voyage estival Meillant
Atelier Carnet de voyage estival Meillant mercredi 24 juin 2026.
Meillant
Atelier Carnet de voyage estival
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 17:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Venez vous initier au carnet de voyage avec Aurélie
Accessible à tous, matériel et gouter inclus. Sur réservation. 30 .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 77 14 41 cheztanteagatha@gmail.com
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English :
Come and learn travel journaling with Aurélie
L’événement Atelier Carnet de voyage estival Meillant a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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