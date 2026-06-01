Meillant

Atelier Carnet de voyage estival

4 Place du Pavé Meillant Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24 17:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez vous initier au carnet de voyage avec Aurélie

Accessible à tous, matériel et gouter inclus. Sur réservation. 30 .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 77 14 41 cheztanteagatha@gmail.com

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English :

Come and learn travel journaling with Aurélie

L’événement Atelier Carnet de voyage estival Meillant a été mis à jour le 2026-06-12 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE