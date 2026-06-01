Les femmes oubliées de l’Académie Française Meillant
Les femmes oubliées de l’Académie Française Meillant samedi 20 juin 2026.
Meillant
Les femmes oubliées de l’Académie Française
4 Place du Pavé Meillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Après-midi débats avec Ghislaine Antoine
À l’occasion de la sortie de son premier roman Un papillon sur la Coupole Ghislaine Antoine abordera les femmes oubliées de l’Académie française. Autour d’une discussion sur ce thème, gâteaux et boissons seront proposés par Raquel Force. .
4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87
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English :
Afternoon discussion with Ghislaine Antoine
L’événement Les femmes oubliées de l’Académie Française Meillant a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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