Atelier Carnet de voyage La Friche Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Atelier Carnet de voyage

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Retrouvez 1 samedi par mois des ateliers d’aquarelle. Ce jour, participez à l’atelier intitulé Carnet de voyage .

Créer son carnet au fil de 6 séances Accessible dès 12 ans duo parent/ enfant ou ados dès 16 ans seuls. Aucun niveau requis, 10 places max par atelier (sur réservation). Matériel fourni. .

La Friche 2 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine gerezikolore@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Carnet de voyage

L’événement Atelier Carnet de voyage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn