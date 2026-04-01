Atelier carte poussin en pop-up Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre

Le Havre

Atelier carte poussin en pop-up

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Marie-Alix te propose de réaliser cette belle carte pop-up avec du papier, des ciseaux, des feutres et de la colle !

À partir de 5 ans Durée 1h30

Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .

Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

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English : Atelier carte poussin en pop-up

L’événement Atelier carte poussin en pop-up Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie