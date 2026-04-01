Atelier carte poussin en pop-up Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre
Atelier carte poussin en pop-up Librairie jeunesse Les 400 coups Le Havre samedi 18 avril 2026.
Le Havre
Atelier carte poussin en pop-up
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Marie-Alix te propose de réaliser cette belle carte pop-up avec du papier, des ciseaux, des feutres et de la colle !
À partir de 5 ans Durée 1h30
Réservation obligatoire via info+reservation@les400coups.fr .
Librairie jeunesse Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr
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English : Atelier carte poussin en pop-up
L’événement Atelier carte poussin en pop-up Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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