Atelier pâtisserie Macarons Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Macarons

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Apprenez à réaliser des macarons parfaits, lisses et colorés.

Au programme

– Préparation de la pâte et des coques

– Montage avec ganaches gourmandes

– Techniques pour obtenir coques brillantes et lisses

– Astuces pour réussir la cuisson parfaite

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Macarons

L’événement Atelier pâtisserie Macarons Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie