Atelier pâtisserie Macarons Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Macarons Ophélie Pâtisse Le Havre samedi 18 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Macarons
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 13:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Apprenez à réaliser des macarons parfaits, lisses et colorés.
Au programme
– Préparation de la pâte et des coques
– Montage avec ganaches gourmandes
– Techniques pour obtenir coques brillantes et lisses
– Astuces pour réussir la cuisson parfaite
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Macarons
L’événement Atelier pâtisserie Macarons Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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