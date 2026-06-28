Atelier cartes herbier à la manière d’Emilie Vast Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 9 septembre 2026.

Dans le cadre du temps fort de l’Automne de la science « la nature nous inspire »

Venez créer votre carte herbier à la manière d’Emilie Vast.

A partir de l’initiale de votre prénom et de fleurs prédécoupées, vous pourrez réaliser une petite carte fleurie dans l’esprit des oeuvres de l’autrice.

Emilie Vastest une illustratrice, autrice et plasticienne. Amoureuse de la nature, ses illustrations mettent en scène plantes et animaux dans des oeuvres poétiques aux allures plutôt vintage et dégageant une certaine sérénité. Lignes pures et aplats de couleur donnent des illustrations simples et tout en contraste pour une identité graphique remarquable.

mercredi 9 septembre de 15h à 16h – salle bleue

à partir de 7 ans – sur inscription

Le mercredi 09 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T15:00:00+02:00_2026-09-09T16:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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