Atelier Cartes postales Oh Croco Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Atelier Cartes postales

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Viens découvrir comment créer tes propres cartes postales avec différentes techniques de peinture !

A 11h pour les 3/5 ans et à 15h pour les enfants à partir de 6 ans. .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Atelier Cartes postales

L’événement Atelier Cartes postales Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux