Atelier Cartes postales Oh Croco Val-de-Scie
mercredi 22 juillet 2026 · Oh Croco · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Atelier Cartes postales
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Viens découvrir comment créer tes propres cartes postales avec différentes techniques de peinture !
A 11h pour les 3/5 ans et à 15h pour les enfants à partir de 6 ans. .
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Atelier Cartes postales
L’événement Atelier Cartes postales Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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