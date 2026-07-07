Gul Solo l’Envers du Croco! Oh Croco! Val-de-Scie
vendredi 10 juillet 2026 · Oh Croco! · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Gul Solo l’Envers du Croco!
Oh Croco! 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
En concert à l’Envers du Croco Gul Solo accompagné de sa guitare.
Bar et petite restauration sur place.
Réservation souhaitée. .
Oh Croco! 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Gul Solo l’Envers du Croco!
L’événement Gul Solo l’Envers du Croco! Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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