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AGENDA · Val-de-Scie

Gul Solo l’Envers du Croco! Oh Croco! Val-de-Scie

vendredi 10 juillet 2026 · Oh Croco! · Val-de-Scie

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Oh Croco!
Adresse
6 Place de la République
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Val-de-Scie

Gul Solo l’Envers du Croco!

Oh Croco! 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

En concert à l’Envers du Croco Gul Solo accompagné de sa guitare.
Bar et petite restauration sur place.
Réservation souhaitée.   .

Oh Croco! 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03  croco76@orange.fr

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English : Gul Solo l’Envers du Croco!

L’événement Gul Solo l’Envers du Croco! Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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