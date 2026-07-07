Atelier Playmais Oh Croco Val-de-Scie
mercredi 15 juillet 2026 · Oh Croco · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Atelier Playmais
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Connaissez-vous le playmaïs ? Des flocons multicolores composés de mais naturel, eau et colorants alimentaire, qu’il suffit d’humidifier pour réaliser toutes sortes de créations en les collant entre eux !
Oh croco propose un atelier aux enfants de 3 à 5 ans afin de découvrir cette activité créative ! .
Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
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English : Atelier Playmais
L’événement Atelier Playmais Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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