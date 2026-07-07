Atelier Playmais Oh Croco Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Atelier Playmais

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Connaissez-vous le playmaïs ? Des flocons multicolores composés de mais naturel, eau et colorants alimentaire, qu’il suffit d’humidifier pour réaliser toutes sortes de créations en les collant entre eux !

Oh croco propose un atelier aux enfants de 3 à 5 ans afin de découvrir cette activité créative ! .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Playmais

L’événement Atelier Playmais Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux