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AGENDA · Val-de-Scie

Atelier Playmais Oh Croco Val-de-Scie

mercredi 15 juillet 2026 · Oh Croco · Val-de-Scie

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Oh Croco
Adresse
6 Place de la République
Ville
76720 Val-de-Scie
Département
Seine-Maritime
Tarif

Val-de-Scie

Atelier Playmais

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Connaissez-vous le playmaïs ? Des flocons multicolores composés de mais naturel, eau et colorants alimentaire, qu’il suffit d’humidifier pour réaliser toutes sortes de créations en les collant entre eux !
Oh croco propose un atelier aux enfants de 3 à 5 ans afin de découvrir cette activité créative !   .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03  croco76@orange.fr

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English : Atelier Playmais

L’événement Atelier Playmais Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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