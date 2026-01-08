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ATELIER CARTONNAGE Péret

ATELIER CARTONNAGE Péret mardi 16 juin 2026.

Adresse : Avenue Marcelin Albert

Ville : 34800 Péret

Département : Hérault

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Péret

ATELIER CARTONNAGE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-19

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Ado/ Adulte.
Gratuit, sur inscription.   .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 

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English : ATELIER CARTONNAGE

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L’événement ATELIER CARTONNAGE Péret a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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