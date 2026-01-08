ATELIER CARTONNAGE Péret
ATELIER CARTONNAGE Péret mardi 16 juin 2026.
Péret
ATELIER CARTONNAGE
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-19
Transformez du simple carton en un carnet unique.
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Donnez une seconde vie au carton et laissez parler votre créativité, en fabriquant votre propre carnet personnalisé.
Ado/ Adulte.
Gratuit, sur inscription. .
Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74
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English : ATELIER CARTONNAGE
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L’événement ATELIER CARTONNAGE Péret a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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