Péret

ATELIER CARTONNAGE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-19

Transformez du simple carton en un carnet unique.

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Donnez une seconde vie au carton et laissez parler votre créativité, en fabriquant votre propre carnet personnalisé.

Ado/ Adulte.

Gratuit, sur inscription. .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74

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English : ATELIER CARTONNAGE

Transform simple cardboard into a unique notebook.

L’événement ATELIER CARTONNAGE Péret a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS