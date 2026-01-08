PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS Péret
PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS Péret mardi 7 juillet 2026.
Péret
PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS
Avenue Marcellin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
À partir de l’album Le Refuge de Géraldine Alibeu, un atelier de dessin et de papiers découpés pour bricoler une maison-cabane, à l’image de vos plus grands rêves ou de vos aspirations secrètes.
À partir de l’album Le Refuge de Géraldine Alibeu, un atelier de dessin et de papiers découpés pour bricoler une maison-cabane, à l’image de vos plus grands rêves ou de vos aspirations secrètes.
Un atelier animé par Géraldine Alibeu.
À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription .
Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
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English :
Based on Géraldine Alibeu?s album Le Refuge, a drawing and paper-cut workshop to build a house-cabin in the image of your greatest dreams or secret aspirations.
L’événement PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS Péret a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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