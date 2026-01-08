Péret

PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

À partir de l’album Le Refuge de Géraldine Alibeu, un atelier de dessin et de papiers découpés pour bricoler une maison-cabane, à l’image de vos plus grands rêves ou de vos aspirations secrètes.

À partir de l’album Le Refuge de Géraldine Alibeu, un atelier de dessin et de papiers découpés pour bricoler une maison-cabane, à l’image de vos plus grands rêves ou de vos aspirations secrètes.

Un atelier animé par Géraldine Alibeu.

À partir de 7 ans

Gratuit, sur inscription .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

Based on Géraldine Alibeu?s album Le Refuge, a drawing and paper-cut workshop to build a house-cabin in the image of your greatest dreams or secret aspirations.

L’événement PARTIR EN LIVRE: LA CABANE DES HÉROS Péret a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CLERMONTAIS