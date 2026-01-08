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CINÉ SURPRISE Péret

CINÉ SURPRISE Péret jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Avenue Marcelin Albert

Ville : 34800 Péret

Département : Hérault

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Péret

CINÉ SURPRISE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-13 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

Projections, vous avez dit projections ?

Installez-vous confortablement. La séance va commencer…

Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.
Projections, vous avez dit projections ?
Installez-vous confortablement. La séance va commencer…
Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.

09/07, 16/07 films de 3 à 6 ans.
13/07 et 21/08 dès 8 ans
20/08 et 27/08 public ado/adulte

Les adultes doivent accompagner les enfants.   .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74  mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

Projections, did you say projections?

Make yourselves comfortable. The session is about to begin?

Animated films, fiction, documentaries for young and old, enjoy a cinema session at the library.

L’événement CINÉ SURPRISE Péret a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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