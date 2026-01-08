Péret

CINÉ SURPRISE

Avenue Marcelin Albert Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-13 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

Projections, vous avez dit projections ?

Installez-vous confortablement. La séance va commencer…

Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.

Projections, vous avez dit projections ?

Installez-vous confortablement. La séance va commencer…

Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.

09/07, 16/07 films de 3 à 6 ans.

13/07 et 21/08 dès 8 ans

20/08 et 27/08 public ado/adulte

Les adultes doivent accompagner les enfants. .

Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

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English :

Projections, did you say projections?

Make yourselves comfortable. The session is about to begin?

Animated films, fiction, documentaries for young and old, enjoy a cinema session at the library.

L’événement CINÉ SURPRISE Péret a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS