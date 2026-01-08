CINÉ SURPRISE Péret
CINÉ SURPRISE Péret jeudi 9 juillet 2026.
Péret
CINÉ SURPRISE
Avenue Marcelin Albert Péret Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-13 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27
Projections, vous avez dit projections ?
Installez-vous confortablement. La séance va commencer…
Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.
Projections, vous avez dit projections ?
Installez-vous confortablement. La séance va commencer…
Films d’animations, fictions, documentaires pour petits et grands, profitez d’une séance de cinéma à la bibliothèque.
09/07, 16/07 films de 3 à 6 ans.
13/07 et 21/08 dès 8 ans
20/08 et 27/08 public ado/adulte
Les adultes doivent accompagner les enfants. .
Avenue Marcelin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr
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English :
Projections, did you say projections?
Make yourselves comfortable. The session is about to begin?
Animated films, fiction, documentaries for young and old, enjoy a cinema session at the library.
L’événement CINÉ SURPRISE Péret a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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