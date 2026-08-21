Atelier céramique adulte « Cap sur le Mexique ! », Espace muséographique Victor Schoelcher, Fessenheim

Informations pratiques

Atelier céramique adulte « Cap sur le Mexique ! » Samedi 19 septembre, 15h00 Espace muséographique Victor Schoelcher Haut-Rhin

Limité à 10 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En marge de l’exposition sur Victor Schoelcher et le Mexique, le musée vous propose de découvrir la pratique de la céramique avec l’atelier Barbotine.

Venez partager un moment créatif et festif autour de la création de céramiques sur le thème du Mexique (vide-poche cactus, piment, sombrero…).

Tout est compris : matériel, argile, peinture et cuisson.

L’atelier est ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans.

20 € par participant, sur réservation dans la limite des places disponibles. Les objets pourront être récupérés après trois semaines (cuisson des pièces à Heiteren).

Espace muséographique Victor Schoelcher 21 Rue de la Libération, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 03 28 http://www.fessenheim.fr/vie-communale/services-communaux/victor-schoelcher-son-oeuvre/ https://www.facebook.com/museeschoelcher [{« type »: « email », « value »: « musee.schoelcher@fessenheim.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0389620328 »}] L’espace muséographique « Victor Schœlcher, son œuvre » est installé dans une maison médiévale datant du XVIᵉ siècle, à laquelle on a redonné une seconde jeunesse.

Fessenheim est l’un des cinq sites du Grand Est figurant sur « la route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme », aux côtés de la Maison de la Négritude à Champagney (70), de la Maison Abbé Grégoire à Emberménil (54), du Fort de Joux à Pontarlier (25) et de la commune de Chamblanc (21).

Cette route s’inscrit dans le vaste projet international de la «Route de l’esclave», soutenu par l’ONU.

Atelier céramique

©etsy