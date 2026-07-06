Informations pratiques

Fessenheim

Concert Banana Camp

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Du swing haut-rhinois qui donne la banane, haut en couleurs et débordant d’énergie, prêt à vous faire vibrer ! Dans le Camp, il y a deux guitares, un banjolélé, une contrebasse, un saxophone, et des voix féminines qui font swinguer les cœurs.

Des standards de jazz à la chanson française, avec une touche de jazz manouche… Banana Camp est un joyeux mélange de talents et d’influences unis par la passion du swing et une envie irrésistible de répandre la bonne humeur. Une musique ensoleillée, une énergie contagieuse… .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93

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English :

L’événement Concert Banana Camp Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach