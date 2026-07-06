Concert Banana Camp Fessenheim
mercredi 25 novembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Concert Banana Camp
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Du swing haut-rhinois qui donne la banane, haut en couleurs et débordant d’énergie, prêt à vous faire vibrer ! Dans le Camp, il y a deux guitares, un banjolélé, une contrebasse, un saxophone, et des voix féminines qui font swinguer les cœurs.
Des standards de jazz à la chanson française, avec une touche de jazz manouche… Banana Camp est un joyeux mélange de talents et d’influences unis par la passion du swing et une envie irrésistible de répandre la bonne humeur. Une musique ensoleillée, une énergie contagieuse… .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Banana Camp Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Fessenheim (Haut-Rhin)
- Concert The Halley Fessenheim 30 septembre 2026