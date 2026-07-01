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AGENDA · Fessenheim

Fête Nationale Fessenheim

lundi 13 juillet 2026 · Fessenheim

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
68740 Fessenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Fessenheim

Fête Nationale

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

L’OMSCAL de Fessenheim, la Musique Espérance et le Bushido vous convient à la fête Nationale du village. Au programme

– début des festivités à 19h aux abords de la salle des fêtes,

– soirée musicale et petite restauration.

– accueil sur la Place Mirande à 20h45 distribution de lampions, sérénade de la clique des pompiers, hymne national.

– défilé vers la salle des fêtes à 22h.

– feu d’artifice à 23h30. 0  .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 02 

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English :

L’événement Fête Nationale Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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