Fête Nationale Fessenheim
lundi 13 juillet 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Fête Nationale
Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’OMSCAL de Fessenheim, la Musique Espérance et le Bushido vous convient à la fête Nationale du village. Au programme
– début des festivités à 19h aux abords de la salle des fêtes,
– soirée musicale et petite restauration.
– accueil sur la Place Mirande à 20h45 distribution de lampions, sérénade de la clique des pompiers, hymne national.
– défilé vers la salle des fêtes à 22h.
– feu d’artifice à 23h30. 0 .
Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 02
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English :
L’événement Fête Nationale Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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