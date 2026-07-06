Informations pratiques

Fessenheim

Concert de Noël Betwin

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Duo acoustique, avec Salomé Girolt au chant, au ukulélé et à l’harmonica, et Christian Clua à la guitare, au chant et à la loop station.

Ensemble ils revisitent les grands tubes internationaux en surfant sur le style Pop-folk. .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93

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English :

L’événement Concert de Noël Betwin Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach