Concert de Noël Betwin Fessenheim
vendredi 18 décembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Concert de Noël Betwin
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Duo acoustique, avec Salomé Girolt au chant, au ukulélé et à l’harmonica, et Christian Clua à la guitare, au chant et à la loop station.
Ensemble ils revisitent les grands tubes internationaux en surfant sur le style Pop-folk. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 46 73 93
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English :
L’événement Concert de Noël Betwin Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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