Visite à destination du public scolaire de la centrale nucléaire de Fessenheim, Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec, Fessenheim

Informations pratiques

Visite à destination du public scolaire de la centrale nucléaire de Fessenheim Vendredi 18 septembre, 09h30 Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec Haut-Rhin

Limité à 25 visiteurs – à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

2026 est une année charnière pour la centrale nucléaire de Fessenheim : après 5 années de préparation, le site engagera, en effet, les premiers travaux de démantèlement. Réservée aux scolaires, la visite du vendredi 18 septembre 2026 permettra de faire découvrir à vos élèves la salle de surveillance d’où se pilotaient les réacteurs, ainsi que la salle des machines, autrefois cœur de la production d’électricité, aujourd’hui entièrement réaménagée dans la perspective du démantèlement du site.

Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec D52, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 06 83 91 84 72 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/747/events/446/animations Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est la première centrale nucléaire à être arrêtée dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui vise à réduire la part de l’énergie nucléaire dans le mix électrique français. En 43 ans d’exploitation, elle a produit 448 TWh d’électricité, soit l’équivalent de 30 ans de consommation électrique alsacienne.

Actuellement en phase de prédémantèlement, la centrale nucléaire de Fessenheim se confirme comme une installation emblématique du patrimoine industriel alsacien. Son démantèlement est prévu pour débuter à l’horizon 2026, dès l’obtention du décret de démantèlement délivré par le ministre de la Transition écologique, après enquête publique et avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. D’ici là, les années à venir seront consacrées à préparer les installations pour leur démantèlement. Stationnement gratuit et sécurisé sur le parking principal de la centrale nucléaire

2026 est une année charnière pour la centrale nucléaire de Fessenheim : après 5 années de préparation, le site engagera, en effet, les premiers travaux de démantèlement. Réservée aux scolaires, la du…

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