Visite guidée de la centrale nucléaire de Fessenheim, Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec, Fessenheim

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale nucléaire de Fessenheim Samedi 19 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec Haut-Rhin

Limité à 25 visiteurs – à partir de 12 ans. Inscription obligatoire sur https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/747/events

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

2026 est une année charnière pour la centrale nucléaire de Fessenheim : après 5 années de préparation, le site engagera en effet les premiers travaux de démantèlement. Réservées au grand public, les visites du samedi 19 septembre 2026 permettront de découvrir la salle de surveillance d’où se pilotaient les réacteurs, ainsi que la salle des machines, autrefois cœur de la production d’électricité, aujourd’hui entièrement réaménagée dans la perspective du démantèlement du site.

Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec D52, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 06 83 91 84 72 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/747/events/446/animations Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est la première centrale nucléaire à être arrêtée dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, qui vise à réduire la part de l’énergie nucléaire dans le mix électrique français. En 43 ans d’exploitation, elle a produit 448 TWh d’électricité, soit l’équivalent de 30 ans de consommation électrique alsacienne.

Actuellement en phase de prédémantèlement, la centrale nucléaire de Fessenheim se confirme comme une installation emblématique du patrimoine industriel alsacien. Son démantèlement est prévu pour débuter à l’horizon 2026, dès l’obtention du décret de démantèlement délivré par le ministre de la Transition écologique, après enquête publique et avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. D’ici là, les années à venir seront consacrées à préparer les installations pour leur démantèlement. Stationnement gratuit et sécurisé sur le parking principal de la centrale nucléaire

2026 est une année charnière pour la centrale nucléaire de Fessenheim : après 5 années de préparation, le site engagera en effet les premiers travaux de démantèlement. Réservée au grand public, les…

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