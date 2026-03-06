Atelier céramique adultes Thil-Manneville

Atelier céramique adultes

Vilaterre Thil-Manneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-27 16:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Offrez-vous une parenthèse créative et un moment de détente lors de cet atelier céramique chez Vilaterre.

Pendant cet atelier, vous êtes libre de créer la pièce de votre choix bol, tasse, assiette, sculpture ou toute autre idée qui vous inspire. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun avance à son rythme dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Après le façonnage, vous pourrez laisser parler votre créativité en décorant votre pièce engobes, textures, motifs, gravures… De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour personnaliser votre création et la rendre unique.

À l’issue de l’atelier, votre œuvre sera soigneusement laissée au séchage, puis émaillée et cuite. Vous pourrez ensuite venir la récupérer une fois les cuissons terminées, prête à être utilisée ou exposée.

Un moment pour soi, pour créer, partager et se faire plaisir ✨ .

Vilaterre Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

English : Atelier céramique adultes

