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ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME Saint-Mars-du-Désert

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif
50

Saint-Mars-du-Désert

ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-22

Réaliser ensemble une pièce unique et durable
Initiation aux techniques de modelage.   .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   faitmaincramique@gmail.com

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English :

Let’s work together to create a unique and sustainable piece

L’événement ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-23 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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