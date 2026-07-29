Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-22

Réaliser ensemble une pièce unique et durable

Initiation aux techniques de modelage. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire faitmaincramique@gmail.com

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English :

Let’s work together to create a unique and sustainable piece

L’événement ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-23 par Point d’accueil Sucé sur Erdre