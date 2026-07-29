ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME Saint-Mars-du-Désert
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-08-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-22
Réaliser ensemble une pièce unique et durable
Initiation aux techniques de modelage. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire faitmaincramique@gmail.com
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English :
Let’s work together to create a unique and sustainable piece
L’événement ATELIER CÉRAMIQUE EN BINÔME Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-23 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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