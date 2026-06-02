Atelier céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse
Atelier céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse mercredi 29 juillet 2026.
Mauléon-Barousse
Atelier céramique
Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Participez à un atelier avec Véro Marchand et créez votre goutte d’eau en terre ou en papier porcelaine. repartez avec votre création ou récupérez la après la cuisson à l’atelier d’artiste à Valcabrère (31).
Tarif 25€/personne
Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@oranges.fr
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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
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English :
Take part in a workshop with Véro Marchand and create your own water drop in clay or porcelain paper. Leave with your creation or pick it up after firing at the artist’s studio in Valcabrère (31).
Price: ?25/person
Reservations on 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@oranges.fr
L’événement Atelier céramique Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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