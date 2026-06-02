Atelier céramique Maison des Sources Mauléon-Barousse

Mauléon-Barousse

Atelier céramique

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Participez à un atelier avec Véro Marchand et créez votre goutte d’eau en terre ou en papier porcelaine. repartez avec votre création ou récupérez la après la cuisson à l’atelier d’artiste à Valcabrère (31).

Tarif 25€/personne

Réservations au 05.62.39.23.85 ou maison-des-sources@oranges.fr

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Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

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English :

Take part in a workshop with Véro Marchand and create your own water drop in clay or porcelain paper. Leave with your creation or pick it up after firing at the artist’s studio in Valcabrère (31).

Price: ?25/person

Reservations on 05.62.39.23.85 or maison-des-sources@oranges.fr

L’événement Atelier céramique Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65